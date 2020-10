Il procuratore di Zaniolo non ha smentito le voci di mercato che si sono rincorse prima dell’infortunio del suo assistito. Confermato l’interesse della Juventus

Per Nicolò Zaniolo è stato forte l’interesse di molte big durante l’ultima sessione di calciomercato. Non ultimo quello della Juventus, interessata al talento della Roma, come afferma l’agente Claudio Vigorelli in uno stralcio dell’intervista a ‘Tuttosport’ e come vi abbiamo raccontato noi con i retroscena.

L’agente del calciatore ammette: “Per Nicolò si erano interessati tutti i top club, non solo la Juventus. Poi l’infortunio, il covid e l’avvento della nuova proprietà giallorossa hanno cambiato gli scenari.”

Speranze e obiettivi per il futuro: “Adesso Nicolò sta meglio: speriamo rientri per l’Europeo, ma stavolta senza fretta. Friedkin fin da subito ha messo Zaniolo al centro del progetto della Roma e di questo siamo molto orgogliosi. Qui è esploso e penso sia l’ambiente giusto per consacrarsi superato l’infortunio. Poi quel che sarà in futuro si vedrà”.

