I nuovi proprietari della Roma, i Friedkin, avrebbero incontrato Massimiliano Allegri. Ecco il piano dei giallorossi per la panchina

E’ Massimiliano Allegri il sogno per la panchina della nuova Roma dei Friedkin. La nuova proprietà vorrebbe affidare la squadra giallorossa ad un tecnico vincente come l’ex Juventus: come riportato da Ilario Di Giovambattista, nel corso della trasmissione Radio Radio Lo Sport, ci sarebbe stato un incontro tra i Friedkin e il livornese.

Allegri avrebbe aperto all’idea di sposare il nuovo progetto della Roma ma non sarebbe una questione nell’immediato. Paulo Fonseca, infatti, al momento, non appare a rischio ma la nuova proprietà sta tessendo le fila con l’ex Juventus per non farsi trovare impreparata qualora non dovesse decollare il progetto con il portoghese.

