Calciomercato Roma, Friedkin blinda Zaniolo e Pellegrini

Calciomercato Roma, Friedkin intenzionato a trattenere i gioielli: la strategia per Zaniolo e Pellegrini

Il nuovo ciclo della Roma dovrà basarsi nelle intenzioni di Friedkin su Zaniolo e Pellegrini, colonne della squadra giallorossa di domani. Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto sulla situazione contrattuale dei due talenti. Il classe ’99 aveva già rinnovato il contratto prima del nuovo infortunio, si ragiona ora su un’estensione di un’altra stagione, fino al 2025, con ulteriore aumento salariale. Contatti in corso invece per il rinnovo di Pellegrini, in scadenza nel 2022. Il numero 7 non intende esercitare la clausola da 30 milioni e vuole restare il più possibile nella Capitale. Si discute anche del rinnovo del giovane Calafiori, ma la proposta di 400mila euro a stagione fino al 2025 non ha soddisfatto Raiola, che ha chiesto il triplo.

