Fabio Paratici, CFO della Juventus, corteggiato da Roma, Manchester United e Psg: il dirigente bianconero ha già preso una decisione

Chiuso il mercato, è il momento delle scelte anche per i dirigenti. Una, importante, potrebbe riguardare Fabio Paratici. Da tempo si parla di un possibile addio alla Juventus dell’attuale CFO con la Roma del nuovo corso Friedkin molto interessa. Ma, secondo quanto riferisce ‘TuttoSport’, una decisione da parte di Paratici ci sarebbe già: niente approdo in giallorosso. Il legame con Guido Fienga è reale, così come l’interesse del club capitolino, ma ciò non basta per vedere Paratici nella Capitale, anche se non è da escludere un nuovo tentativo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, il valzer delle panchine: da Allegri a Fonseca

Intanto però resta il dubbio della permanenza del dirigente in bianconero. Ci sono le tentazioni che arrivano dal Manchester United e Paris Saint-Germain, ma anche un mercato di prospettiva che potrebbe essere indice della voglia di Paratici di ‘godersi’ il possibile nuovo ciclo juventino. Tutto ancora in discussione quindi, con il 15 ottobre – data dell’assemblea dei soci – che potrebbe essere la data giusta per svelare il futuro del CFO.