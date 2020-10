Juventus, avanti con Paratici. Il ds resta in bianconero

Molti i rumors sul futuro di Fabio Paratici alla Juventus, ma il ds resterà in bianconero in attesa del rinnovo del contratto in scadenza nel 2021

Il contratto di Fabio Paratici è in scadenza a giugno 2021, così come quello di alcuni suoi collaboratori. Ma questo è un altro aspetto che nulla ha a che fare con le voci e i rumors che durante l’estate hanno interessato il d.s. della Juventus.

Va via, resta? Le sirene estere si sono fatte sentire, soprattutto da Manchester sponda United, ma sono state puntualmente spente con vari declini alle proposte. Paratici, come riporta ‘Tuttosport’, a Torino sta bene e intende rimanerci a lungo, tant’è che risulta già in atto la pianificazione del mercato invernale.

Del resto Andrea Agnelli ha ottenuto dal suo d.s. il lavoro che si aspettava: tagli sostanziali sul monte ingaggi e buone plusvalenze generate da cessioni di calciatori giovani, oltre al riconoscimento di talenti.

Poi, come già detto, il rinnovo del contratto costituisce altro affare, evidentemente da indirizzare sui giusti binari e nei tempi giusti. Non domani, dunque, in occasione dell’assemblea dei soci in cui verrà approvato il bilancio chiuso al 30 giugno con una perdita che sfiorai 90 milioni di euro.

