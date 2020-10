Juventus-Napoli, oggi la sentenza di primo grado: gli scenari

Tra le opzioni più probabili un rinvio del match con penalizzazione al Napoli

Dovrebbe arrivare oggi la sentenza del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli. Gli azzurri due domeniche fa non sono partiti per Torino in seguito alla decisione dell’Asl che ha bloccato la squadra di Gattuso dopo la positività di Zielinski ed Elmas. Ci sono ancora alcune ipotesi in piedi per il match in questione, tra cui il rinvio, la penalizzazione o il 3-0 a tavolino. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, dall’ufficio del Giudice sportivo non trapela assolutamente nulla e nessuna delle parti in causa si è espressa nelle ultime ore ma la decisione è particolarmente attesa perché in ogni caso farà scuola. Tra le ipotesi quella del rinvio della partita con una sanzione al Napoli di 1 o 2 punti di penalizzazione, oppure una maxi multa per aver violato il protocollo anti-Covid. Il 3-0 a tavolino per la Juve sembra ad ora l’ipotesi più remota.

Al club azzurro viene imputato il mancato rispetto del protocollo della Federcalcio che contempla la disputa della partita anche se accertata la positività di alcuni giocatori delle due squadre, in questo caso, gli azzurri Zielinski e Elmas. Il Napoli, invece, si rifà al legittimo impedimento a partire per la trasferta di Torino, sopraggiunto dopo il provvedimento della Asl Napoli 1 che ha disposto l’isolamento fiduciario dei due giocatori contagiati e di tutte le persone che sono state a stretto contatto con loro.