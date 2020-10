Christian Eriksen si prepara a scendere in capo in una partita che per lui è particolarmente importante, quasi da ultima spiaggia: dovrà conquistare Conte

L’Inter questa sera affronta il Borussia Möchengladbach nell’esordio in Champions League. Dopo la sconfitta nel derby, Antonio Conte si trova ad affrontare la squadra tedesca, sulla carta inferiore ma da non sottovalutare, oltre a qualche defezione di troppo. A centrocampo è out Gagliardini, che si era guadagnato la maglia da titolare, e Sensi è a rischio. Rientra Nainggolan, ma dopo il Covid è difficile pensare a un impiego dall’inizio. Rispetto al Milan, Conte potrebbe variare qualcosa soprattutto a centrocampo e in attacco, con l’inserimento di Sanchez e soprattutto Eriksen.

Calciomercato Inter, ‘ultima spiaggia’ per Eriksen: deve convincere Conte

Il danese potrebbe avere una chance importante dal 1′, la prima dopo le polemiche a distanza tra lo stesso ex Tottenham – che si è fatto sentire dalla nazionale – e l’allenatore che gli ha risposto in conferenza e non solo. “Almeno qui gioco”, “Sta giocando il giusto” il botta e risposta in soldoni. Ecco, ora per Christian Eriksen è arrivato il momento di dimostrare i motivi per cui il suo allenatore dovrebbe puntare su di lui. Per il trequartista è una sorta di ultima spiaggia, un’occasione da sfruttare a tutti i costi con i vari infortuni che possono lasciargli campo libero. Conte potrebbe giocarsi anche la carta Vidal, visto il palcoscenico europeo per il nnumero 24 è una chance da non sprecare. Se dovesse ancora fare flop, allora gli spazi rischieranno di ridursi ulteriormente. E la cessione sarebbe uno scenario più concreto che mai, già a gennaio, con il PSG in agguato.