Nuovi problemi a centrocampo per Antonio Conte: nell’allenamento di ieri altro stop

Antonio Conte ancora alle prese con un infortunio. Dopo il ko nel derby e i tanti casi di Covid-19 che hanno tolto qualche alternativa al tecnico, per l’Inter le scelte si riducono ulteriormente in vista dell’esordio in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. L’allenatore salentino butterà nella mischia Eriksen e probabilmente Sanchez, provato soprattutto accanto a Lukaku, con Lautaro che potrebbe rifiatare.

Con Brozovic non al top, a centrocampo tornerà sì Radja Nainggolan ma non ci sarà Stefano Sensi. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’, la presenza dell’ex Sassuolo è in dubbio: il classe ’95 si è fermato nell’allenamento di ieri per un fastidio alla coscia. Ieri ha svolto terapie e oggi saranno valutate le sue condizioni. Se non avrà dolore potrà andare almeno in panchina, altrimenti dovrà sottoporsi agli esami strumentali. Ancora out Radu e Gagliardini perché positivi al Covid e quindi in isolamento mentre l’Inter attende i risultati dei tamponi di Young e Skriniar. Quest’ultimo potrebbe aspettare in Slovacchia la negativizzazione o rientrare subito con un volo-ambulanza come Ronaldo.