Champions, oggi in campo Inter e Atalanta: le probabili formazioni

Ritorna la Champions League, riparte la corsa alla conquista del trofeo più ambito dalle squadre di club di tutta Europa. Per le italiane oggi è il turno di Inter e Atalanta, impegnate rispettivamente nei gruppi B e D. La squadra di Conte riceve il Borussia Monchengladbach alle 21:00, mentre quella di Gasperini è di scena sul campo del Midtjylland in contemporanea.

Champions League, probabili formazioni Inter-Borussia Monchengladbach

Per la prima dell’Inter in Champions League, Antonio Conte dovrebbe rinunciare a Sensi, fermato da un affaticamento muscolare. Ballottaggio invece fra Perisic, autore dell’assist per il gol di Lukaku nel derby, e Darmian, che però sembra favorito. Sanchez al posto di Lautaro a fare coppia con il gigante belga.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BORUSSIA MONCHENGLADBACH:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Barella, Darmian; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte.

Borussia Monchengladbach (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Wendt, Neuhaus, Kramer, Lainer; Hofmann; Thuram, Plea. All. Rose.

Champions League, probabili formazioni Midtjylland-Atalanta

Pasalic o Muriel è il dubbio principale per Gasperini, con Gomez che eventualmente sarebbe impiegato da trequartista con la presenza del colombiano dal 1′, come pare. Non si tocca, invece, la linea mediana mentre la difesa presenta un solo dilemma: Romero o Palomino al centro. Favorito quest’ultimo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MIDTJYLLAND-ATALANTA :

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba. All. Priske.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

