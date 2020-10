Inter, senti Eriksen: “Nazionale? Qui mi fanno giocare”

Eriksen decisivo nella vittoria della Danimarca sull’Inghilterra. Il centrocampista dell’Inter ha poi lanciato una frecciatina a Conte

“Sono felice di tornare ogni volta (in nazionale n.d.r.) perchè qui mi fanno giocare e sono contento”. Parole e musica di Christian Eriksen, il risolutore della gara fra Danimarca e Inghilterra di Nations League grazie al calcio di rigore realizzato al 35′.

Il danese non si tira indietro, dunque, dallo scoccare una frecciatina all’indirizzo del proprio club di appartenenza e, in particolare al tecnico Conte. Del resto Eriksen, arrivato dal Tottenham all’Inter a gennaio, ha collezionato soltanto 28 presenze arricchite da 4 gol.

Numeri che quindi non lo rendono un titolare indiscusso in nerazzurro, fra una folta concorrenza, naturali tempi tecnici di ambientamento e scelte dell’allenatore. Eriksen ha poi continuato: “Naturalmente, come tutti sanno, tante cose sono cambiate. Non gioco più tanto quanto al Tottenham ma non è cambiato nulla, sono entusiasta quando vengo in nazionale, non importa in quale club io giochi”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter-Milan, Vieri: “Ibra farà più di 20 gol, il derby lo gioca con la…

Inter, triangolo di mercato | Via Lautaro Martinez, erede top