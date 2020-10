Calciomercato Psg, Massimiliano Allegri si avvicina alla panchina francese: le parole di Leonardo contro il tecnico Tuchel

Novità in vista per Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, dopo aver vissuto un anno sabbatico, è pronto a tornare in pista. Il livornese è stato accostato di recente anche alla Roma, ma per lui potrebbe sbloccarsi la pista Psg. I francesi, ieri sera, hanno ottenuto una rotonda vittoria contro l’Angers per 6-1, ma nel postpartita Leonardo ha risposto per le rime al tecnico Tuchel, che si era lamentato del mercato della società. “Io e il club non abbiamo gradito le dichiarazioni di Tuchel – ha affermato – Vogliamo lavorare con persone che siano felici di esserci. Se decidi di restare, rispetti le decisioni del club. Vista la situazione attuale, è qualcosa di più che imbarazzante”. Parole dure, che potrebbero preludere questa volta per davvero al divorzio dall’allenatore tedesco, ipotesi mai così concreta. Allegri scalda i motori, pronto a rimettersi in gioco su una panchina prestigiosa.

