Possibile scambio tra l’Inter e il Psg: i nerazzurri pronti a cedere Brozovic. Va convinto Paredes ad accettare la destinazione italiana

Marcelo Brozovic può lasciare l’Inter negli ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampista croato non è più un punto fermo della squadra di Conte e in queste ore potrebbe dire addio ai nerazzurri.

Il calciatore – come riporta ‘SkySports’ – sarebbe in trattativa con il Psg. Si starebbe lavorando ad uno scambio con i francesi: sul piatto il cartellino di Paredes, che però non vorrebbe lasciare il club capitolo. Un’altra ipotesi sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto ma l’affare resta comunque complicato. Lo stipendio di Brozovic non è certo basso e il tempo per trovare la quadra su tutto è davvero poco.

