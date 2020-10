Il centrocampista Radja Nainggolan è pronto a lasciare l’Inter per far ritorno in Sardegna per vestire la maglia del Cagliari

Futuro segnato per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è nuovamente pronto a lasciare l‘Inter per vestire la maglia del Cagliari, questa volta a titolo definitivo.

Il calciatore ex Roma è al momento in un noto hotel di Milano dove sta incontrando il suo agente per fare il punto della situazione sulla trattativa.

Inter e Cagliari, invece, si stanno aggiornato via conference-call ma non è da escludere una visita del presidente Giulini nella sede milanese nerazzurra.