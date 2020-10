Sono sorte alcune discussioni in casa PSG in merito al rendimento di Thomas Tuchel. Leonardo, infatti, non è sicuro di voler continuare col tedesco.

Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, non vorrebbe continuare con Thomas Tuchel alla guida della squadra, valuta l’esonero immediato del tecnico tedesco come riporta ‘Paris Fans’..

PSG, i candidati di Leonardo per il dopo Tuchel

L’intenzione di Leonardo è quella di non proseguire con Tuchel. La finale di Champions League raggiunta la scorsa stagione induce Al-Thani a continuare con l’ex allenatore del Borussia Dortmund, ma il ds brasiliano non è dello stesso avviso. L’idea è quella di puntare su profili come Massimiliano Allegri o Thiago Motta. Quest’ultimo ha già avuto un passato nel PSG da giocatore e da allenatore dell’Under 19 ed è il preferito. Dal Qatar, almeno per ora, preferiscono attendere. Tra Tuchel e Leonardo ci sono stati diversi contrasti, dovuti soprattutto alla conduzione dello scorso calciomercato. Il riscatto di Icardi, per esempio, non è andato giù all’allenatore, il quale preferisce altri giocatori.

