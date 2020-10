Calciomercato Milan, ostacolo Olympique Marsiglia per il centrocampista

Il nome di Mady Camara resta nei radar del Milan, ma l’Olympique Marsiglia è pronto a lanciare l’assalto al centrocampista dell’Olympiacos

Lo scorso aprile dalla Grecia si era parlato con insistenza di un interessamento da parte del Milan per Mady Camara, centrocampista guineano classe 1998 in forza all’Olympiacos. L’agente del giocatore aveva sottolineato, in esclusiva a Calciomercato.it, come la Serie A rappresentasse un’opzione per il futuro. E in questo senso il Milan rappresenta uno dei club più interessati in Italia, insieme a Roma e Fiorentina.

Dalla Francia però sottolineano come ci sia un club in particolare pronto a lanciare un assalto a gennaio. Si tratta dell’Olympique Marsiglia. Secondo ‘L’Equipe’ la dirigenza dei transalpini sarebbe pronta all’affondo per il centrocampista guineano, profilo gradito da tutta la società. Attenzione però all’ipotesi Serie A: l’agente aveva riconfermato a luglio a Calciomercato.it come ci fossero diversi club interessati al ragazzo. E non è detto che da casa Milan, con la dirigenza che ha preferito tralasciare l’acquisto a centrocampo, non è detto che possano esserci novità.

