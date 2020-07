Pierre Issa, procuratore del mediano dell’Olympiacos che piace a Milan, Roma e Fiorentina, è intervenuto a Calciomercato.it

Tutti pazzi per Mady Camara. A 23 anni il centrocampista della Nazionale guineana sembra aver raggiunto la piena maturità ed è pronto a fare il salto di qualità nella sessione estiva di mercato. In Italia il suo nome è stato accostato dapprima al Milan, poi alla Roma e infine alla Fiorentina, che si sarebbe mossa ufficialmente con un’offerta da 10 milioni di euro per il suo cartellino a fronte di una richiesta di 15 milioni da parte dell’Olympiacos. Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente: “Per ora Camara è concentrato soltanto sui prossimi importanti impegni (le ultime giornate di un campionato già vinto e la finale di Coppa di Grecia contro l’Aek Atene, ndr). Ma posso confermare che Mady piace a molti club di Serie A – ha detto Pierre Issa ai nostri microfoni – Ma anche diverse squadre nel resto d’Europa hanno mostrato grande interesse. Staremo a vedere”.

