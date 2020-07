Calciomercato Milan, per l’attacco si guarda anche a Firenze

Milan, Rangnick vuole volti giovani: per rafforzare l’attacco un’idea può essere Dusan Vlahovic della Fiorentina.

Al primo vero anno in Serie A, Dusan Vlahovic ha mostrato lampi di grande talento. L’attaccante serbo classe 2000 è uno dei pezzi pregiati di casa Fiorentina e il club viola è al lavoro per rinnovare il contratto della giovane punta, con un contratto sino al 2025. Le buone prestazioni, condite da 6 reti in campionato, hanno però attirato su Vlahovic l’attenzione di molti grandi club. Roma e Juventus, così come lo Schalke 04 lo hanno messo nel mirino, ma ora sembra essersi aggiunta una nuova pretendente.

Come riferisce ‘Sky Sport’, al classe 2000 starebbe pensando anche il Milan e in particolare Ralf Rangnick. Le qualità del serbo piacciono molto al tedesco e alla dirigenza rossonera e si proverà a fare un tentativo per il giocatore, che ha sempre dichiarato come il suo idolo sia Zlatan Ibrahimovic. Vlahovic non rappresenta un nome nuovo per il Milan, che ha seguito in passato con attenzione i progressi dell’attaccante e già a marzo pensava di poter puntare a lui nella sessione di mercato. Oltre a Vlahovic, altri nomi per l’attacco sono quelli di Jovic del Real Madrid, di Schick della Roma e di Rashica del Werder Brema.

