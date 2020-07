La dirigenza rossonera è pronta ad affondare il colpo per Patrick Schick e Milot Rashica. Rangnick li conosce bene ed è pronto a portarli con sé a Milano

Doppio colpo dalla Bundesliga. Il nuovo Milan di Ralf Rangnick mette nel mirino Patrick Schick e Milot Rashica. L’attaccante ceco di proprietà della Roma è stato portato al Lipisa proprio dal tedesco, il secondo si è messo in luce nel Werder Brema. In silenzio, come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la dirigenza rossonera ha cominciato a lavorare per agganciarli. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sorpresa Tonali: sgambetto all’Inter | Rangnick ci prova

Calciomercato Milan, Schick e Rashica nel mirino: il punto

Schick, dopo una parentesi non esaltante alla Roma, al fianco di Werner ha ritrovato i gol e il rendimento dei tempi migliori. Le prestazioni però sembrano non essere bastate per indurre il Lipsia ad esercitare il diritto di riscatto per 28 milioni di euro. Qui entra in scena il Milan, a caccia di un goleador, la prima offerta alla Roma è di venti milioni ma si è alle fasi iniziali della trattativa. Schick vede di buon occhio l’idea di tornare in Serie A, la Roma punta ad un’asta per il suo attaccante, a meno che l’uscita di Dzeko non lo induca a trattenere Patrick.

Capitolo Rashica. La salvezza del Werder Brema ha fatto lievitare il prezzo fino a venti milioni. Ralf Rangnick lo considera perfetto sia nel ruolo di esterno offensivo che di trequartista: a suo modo di vedere può essere un autentico jolly in un possibile 4-2-3-1. Il Milan è pronto ad affondare il colpo nelle prossime settimane.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, bordata Ibrahimovic: “Qui faccio tutto io”

Calciomercato Milan, già pronto il budget per Rangnick