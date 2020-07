Inter e Milan tornano a pensare allo scambio tra Matias Vecino e Franck Kessie per la prossima stagione: le ultime

L’Inter e il Milan tornano a pensare allo scambio tra Matias Vecino e Franck Kessie. I due centrocampisti erano stati al centro di una idea di mercato già nel mese di mercato ed ora si torna a parlare di un possibile affare tra le due milanese per la prossima stagione. Come riferisce ‘sportmediaset.it’, Kessie è uno dei nomi che l’Inter sta valutando per accontentare Conte anche a centrocampo, dopo aver sistemato gli esterni (ufficiale Hakimi, si sta accelerando per Emerson Palmieri).

Il tecnico salentino chiede un calciatore in grado di rendere al meglio nel suo sistema di gioco e Kessie sembrerebbe essere il profilo giusto. Per convincere il Milan a cederlo si pensa di inserire come contropartita anche l’uruguaiano, oltre ad un conguaglio economico. Al momento solo un’idea che potrebbe prendere piede nelle prossime settimane.