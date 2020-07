Paulo Fonseca fa fuori Justin Kluivert per scelta tecnica: i convocati della Roma per la gara contro la Sampdoria possono rivelarsi un ‘assist’ per la Juventus

Justin Kluivert non è tra i convocati di Paulo Fonseca per Roma-Parma. Il tecnico giallorosso ha deciso di escludere l’attaccante olandese dalla lista dei calciatori a disposizione per la sfida di questa sera. Un’esclusione dettata esclusivamente da motivazioni tecniche con il calciatore che sembra sempre più fuori dal progetto capitolino. Kluivert è tra i calciatori che in estate potrebbe essere ceduto per fare cassa. Per lui si era parlato di uno scambio con Mkhitaryan, ma anche di un interessamento della Juventus. Maurizio Sarri lo vedrebbe bene come esterno offensivo nel 4-3-3 e tra le due società i rapporti sono più che buoni. Un’esclusione che potrebbe quindi rappresentare un ulteriore indizio sul futuro lontano dalla capitale per l’ex Ajax.

Roma-Sampdoria, la lista dei convocati di Fonseca

Al di là di Kluivert, Fonseca per Roma-Sampdoria ha diramato la seguente lista dei convocati:

PORTIERI: Pau Lopez, Fuzato, Mirante.

DIFENSORI: Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola, Ibanez.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

ATTACCANTI: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Pérez.