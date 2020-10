Europa League, Milan: i convocati di Pioli | Rebic ancora out

Stefano Pioli ha diramato i convocati del Milan che affronteranno il Celtic in Europa League: non ce la fanno Rebic e Calhanoglu

Domani sera alle ore 21, il Milan è atteso dalla trasferta di Europa League al ‘Celtic Park’. Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la sfida con gli scozzesi: ancora assenti Rebic e Calhanoglu. L’esterno croato ha svolto lavoro differenziato negli ultimi giorni e la caviglia del turco è in netto miglioramento, ma entrambi non possono ancora essere a disposizione del tecnico emiliano. Non convocato anche Leo Duarte, da poco guarito dal ‘Covid-19’.

Milan, i convocati di Pioli per l’Europa League

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini.

💪 #CelticMilan: #UEL Group H 💪 The 22-man squad heading to Glasgow

I 22 convocati per la trasferta di Glasgow

#SempreMilan pic.twitter.com/wa9PbQExBB — AC Milan (@acmilan) October 21, 2020



