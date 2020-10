In Champions League è il giorno del debutto di Inter e Atalanta: gare contro Borussia Monchengladbach e Midtjylland, tutte le notizie

Juventus e Lazio hanno iniziato la loro avventura in Champions League alla grande, adesso tocca a Inter e Atalanta. Le due compagini nerazzurre esordiscono rispettivamente nel girone B e nel girone D. Gli uomini di Conte saranno opposti a San Siro ai tedeschi del Borussia Moenchengladbach, mentre quelli di Gasperini saranno in Danimarca, a fare visita al Midtjylland. Per entrambe, un appuntamento già fondamentale e da non sbagliare. Conte guarda al Real Madrid e ha rifiutato il ruolo di favorito del girone, l’Atalanta deve invece fare i conti con Liverpool e Ajax e dunque dovrà fare punti da subito. Il punto sulle probabili formazioni di Inter-Borussia Moenchengladbach e Midtjylland-Atalanta, sulla guida tv dei match e sugli intrecci di calciomercato.

Inter-Borussia Moenchengladbach, probabili formazioni e ultime di mercato

Cambierà qualcosa nella formazione nerazzurra dopo la sconfitta nel derby contro il Milan. Barella a fare coppia con Vidal nella cerniera centrale, con Darmian al posto di Perisic sulla sinistra per dare più equilibrio. Sulla trequarti, Eriksen ha una nuova chance per convincere Conte e allontanare i rumours di addio. Il danese sarà chiamato ad innescare la coppia d’attacco, dove di fianco a Lukaku potrebbe esserci Sanchez, con Lautaro Martinez inizialmente in panchina. A proposito di Lautaro Martinez, l’Inter vuole stringere i tempi per il rinnovo e per eliminare la famosa clausola rescissoria. Una mossa fondamentale per toglierlo definitivamente dal mirino delle big, a cominciare dal Barcellona, e che consoliderebbe il nuovo ciclo nerazzurro. Anche se stasera si attendono risposte anche da Antonio Conte, che dopo l’inizio di campionato stentato è finito a sua volta di nuovo al centro dei rumours. L’avversario di stasera in ogni caso non va sottovalutato: occhio alla coppia francese in attacco formata da Plea e Marcus Thuram, che nei mesi scorsi era stato piuttosto seguito in Serie A, principalmente dalla Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Vidal, Darmian; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All.: Conte.

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Ginter, Elvedi, Bensebaini; Wendt, Kramer, Neuhaus, Lainer; Hofmann; Plea, Thuram. All.: Rose.

Midtjylland-Atalanta, probabili formazioni e calciomercato

Anche l’Atalanta va a caccia di riscatto dopo un recente turno di campionato da dimenticare. Serve una risposta immediata dopo la tremenda scoppola rimediata sul campo del Napoli, Gasperini e i suoi si rituffano nella Champions che li ha visti protagonisti di una cavalcata terminata ad agosto a pochi minuti dalla semifinale. Rispetto al match del San Paolo, ecco le principali novità: Romero in panchina a scapito di Djimsiti, ritorno tra i titolari di Hateboer e Freuler, con Muriel che dovrebbe fare da subito coppia con Zapata con Gomez, vicino al rinnovo del contratto, alle loro spalle. Ilicic partirà invece dalla panchina dopo il ritorno in campo dall’inizio a Napoli. Midtjylland che si schiererà presumibilmente con un 4-2-3-1, in cui il giocatore più pericoloso è Pione Sisto, fino all’anno scorso giocatore del Celta Vigo.

PROBABILI FORMAZIONI

MIDTJYLLAND (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Evander; Kaba. All. Priske.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata. All. Gasperini.

Inter-Borussia Moenchengladbach e Midtiylland-Atalanta, guida tv e streaming: dove vederle

Fischio d’inizio di entrambe le gare alle ore 21. Inter-Borussia Moenchengladbach sarà trasmessa su Sky sul canale Sky Sport Uno (201), disponibile per digitale terrestre e satellitare, ma anche in chiaro su Canale 5. Doppia possibilità di streaming a pagamento tramite l’app Sky Go oppure gratuito sul sito di SportMediaset, per pc, smartphone e tablet. Midtjylland-Atalanta sarà trasmessa invece in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Arena (204). In questo caso, streaming disponibile solo per gli abbonati su Sky Go.