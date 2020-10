Inter, tentazione Conte in Champions: doppia scelta di ‘rottura’

Antonio Conte pensa alla formazione da schierare stasera contro il Gladbach: possibili cambi a sinistra e a centrocampo

Questa sera l’Inter di Antonio Conte fa il suo debutto stagionale in Champions League. Contro il Borussia Moenchengladbach, i nerazzurri affrontano subito la partita sulla carta più abbordabile. Ma i tedeschi sono squadra ostica e dopo il derby gli uomini del tecnico salentino sono chiamati a una reazione importante. C’è qualche dubbio di formazione, con qualche assente che potrebbe portare a un paio di cambi importanti.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A sinistra, in particolare, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, avanza la candidatura di Matteo Darmian. Una scelta più conservativa rispetto a Perisic, con l’ex Parma arrivato sul gong del mercato e ancora in attesa dell’esordio. Bastoni tornerà ma in panchina e toccherà quindi ancora a Kolarov, con la vera novità in arrivo sulla trequarti. Conte oggi proverà Sensi, ma a entrare negli 11 potrebbe essere soprattutto Eriksen, che ha bisogno di una scintilla.