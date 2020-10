Calciomercato Atalanta, il Papu Gomez a un passo dalla firma

Importanti novità per quanto riguarda il calciomercato Atalanta. Capitano Gomez vicino al rinnovo del contratto

Con 4 gol e 2 assist nelle prime tre giornate del campionato di Serie A, Alejandro ‘Papu’ Gomez si candida a vivere un’altra stagione ad altissimo livello con la maglia dell’Atalanta. Motivo per il quale il club bergamasco, nonostante i suoi 32 anni, sta pensando di rinnovare il contratto del suo capitano e bomber, portando la scadenza dal 2022 al 2024. In tal modo, l’attaccante argentino arriverebbe a festeggiare le dieci stagioni con la maglia nerazzurra. Per ‘Tuttosport’ la trattativa è in stato molto avanzato.

