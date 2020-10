Calciomercato Atalanta, ESCLUSIVO | Guth ha rinnovato

Guth dall’Atalanta al Pescara in prestito. Il difensore ha però rinnovato il contratto con il club della famiglia Percassi

Rodrigo Guth è a Pescara per cominciare l’avventura (in prestito, come CM.IT aveva anticipato già nel maggio scorso) nella squadra abruzzese allenata da Massimo Oddo. Stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, prima però il difensore brasiliano classe 2000 ha prolungato il suo contratto con l’Atalanta fino al giugno 2025.

