Brutta tegola per l’Atalanta: infortunio per Mattia Caldara e possibile lungo stop. Il difensore, secondo quanto riferisce ‘gazzetta.it’, ha riportato una lesione al tendine rotileo sinistro e dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. Per lui si parlla di uno stop tra i due e i 3 mesi con Gasperini che dovrà fare a meno del suo difensore, titolare all’esordio contro il Torino e poi non più sceso in campo.

Autentica sfortuna per il 26enne che è al suo terzo grave infortunio in carriera: prima la lacerazione del tendine di achille nel 2018, poi la rottura del legamento crociato nel 2019. Ora quest’altro stop che terrà Caldara fuori dal terreno di gioco probabilmente fino al nuovo anno.