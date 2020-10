Calciomercato Atalanta, cessione UFFICIALE: annuncio dello United

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Diallo Traoré dall’Atalanta: il classe 2002 vola in Premier League

È ancora tempo di grandi movimenti sul mercato: il Manchester United ha annunciato ufficialmente di aver trovato l’accordo con l’Atalanta per l’acquisto di Amad Diallo Traoré. Anche il club bergamasco ha diramato un comunicato ufficiale riguardo alla cessione dell’attaccante ivoriano classe 2002: “Atalanta B.C. comunica di aver raggiunto un accordo per il futuro trasferimento di Amad Diallo al Manchester United. La cessione sarà prossimamente perfezionata in seguito alle visite mediche e al rilascio degli opportuni permessi di lavoro. L’operazione con il club inglese rappresenta, per il club bergamasco, un’ulteriore riprova dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile nerazzurro negli anni”.

Come rivelato da ‘Sky Sport’, l’operazione complessivamente dovrebbe aggirarsi intorno a 40 milioni di euro: 25 milioni di parte fissa più altri 15 milioni di bonus. Un nuovo grande affare per l’Atalanta.

🔴 We have reached an agreement with Atalanta for the future transfer of Amad Diallo, subject to a medical, personal terms and work permit. 👋#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020