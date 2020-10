Calciomercato Napoli, niente Athletic per Llorente – Ultime CM.IT

Fernando Llorente non lascerà Napoli in questa sessione di calciomercato: non decolla la trattativa in extremis con l’Athletic

Fernando Llorente, salvo sorprese, resterà al Napoli. Il tentativo in extremis dell’Athletic di Bilbao non è andato a buon fine: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’operazione, a due ore dalla chiusura del mercato spagnolo, viene vista come irrealizzabile dalle parti in causa. Ostacolo insormontabile, a quanto pare, è stata parte della dirigenza basca, che non ha dato l’ok all’idea del direttore sportivo Rafa Alkorta.

Sui social network, infatti, era già partita un’ondata di critiche alla scelta di puntare sull’ex juventino, mai perdonato per le modalità del suo addio nell’ormai lontano 2013. L’attaccante, quindi, resterà all’ombra del Vesuvio, ai margini del progetto di Rino Gattuso, come il suo collega Arkadiusz Milik, che ha rifiutato la corte della Fiorentina nonostante un’offerta da circa 4 milioni netti.

