Il Napoli sta tentando di cedere Llorente all’Athletic di Bilbao: i baschi ci provano in extremis dopo il no alla Sampdoria

Il Napoli sta tentando di concludere in extemis la cessione di Fernando Llorente. Come anticipato da Calciomercato.it, gli azzurri avevano trovato un accordo per la cessione dello spagnolo alla Sampdoria, destinazione però non gradita dalla punta (così come il Verona, che ci ha provato oggi). Nelle ultime ore, però, ci sono stati nuovi contatti con l’Athletic di Bilbao. Llorente ben felice di tornare nella sua vecchia squadra, nonostante le ruggini con i tifosi siano ancora un ostacolo (sui social in molti hanno reagito male all’indiscrezione). Le parti stanno negoziando per provare a raggiungere la fumata bianca prima della chiusura del calciomercato.

