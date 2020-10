Calciomercato Napoli, l’Everton pensa a Llorente: le ultime di CM.IT

Le ultime di Calciomercato.it sul futuro di Fernando Llorente, bomber spagnolo, entrato nel mirino dell’Everton di Carlo Ancelotti

Il Napoli nell’ultimo giorno di mercato sarà impegnato soprattutto in uscita. Si fa sempre più complicata la partenza di Milik mentre ci sarebbero degli sviluppi importanti su Llorente, Ounas e Luperto. Il difensore salentino dovrebbe trasferirsi al Crotone in prestito, per Ounas ci sono dei contatti molto avanzati per la cessione con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto e la novità di giornata riguarda Llorente.

Con l’arrivo di Moise Kean al PSG, Ancelotti potrebbe ritrovare proprio il centravanti baso che ha voluto al Napoli. Sono in corso dei contatti tra le parti, resta viva anche l’ipotesi Elche in Spagna.

