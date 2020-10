Svolta improvvisa in casa Napoli, il club campano ha trovato l’accordo per il trasferimento di Fernando Llorente in Serie A

Prosegue il mercato in uscita del Napoli dopo l’arrivo di Bakayoko. Come appreso da Calciomercato.it, il ds Cristiano Giuntoli ha trovato un accordo con la Sampdoria per la cessione di Fernando Llorente. Il Napoli, così, potrebbe liberarsi del pesante ingaggio dello spagnolo da 2.5 milioni di euro, e di fatto, consente a Llorente, finito fuori rosa, di poter proseguire la sua avventura in Italia. Si attende l’ok del calciatore per sbloccare l’affare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Napoli: la Fiorentina spinge, ma il sì di Milik non arriva – Ultime CM.IT