Calciomercato Roma, Smalling ora è UFFICIALE: annuncio del club

Il Manchester United ha annunciato con un comunicato ufficiale il trasferimento di Smalling alla Roma a titolo definitivo

Sospiro di sollievo per la Roma, il giallo relativo a Smalling si è risolto per il meglio. Il Manchester United ha diramato un comunicato ufficiale sul passaggio del centrale britannico al club capitolino: trasferimento a titolo definitivo per 15 milioni più bonus. Tutte le parti in causa stavano aspettando di avere la certezza che lo scambio di documenti fosse avvenuto con le tempistiche corrette ed ora è arrivato l’ok da parte della FIGC. Chris Smalling partirà domani per l’Italia e, poi, si metterà a disposizione di Paulo Fonseca. Il tecnico dei giallorossi, finalmente, potrà riabbracciare il tanto agognato centrale britannico.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Dopo una trattativa lunga e sfiancante, nella giornata di oggi la Roma ha trovato l’accordo con i ‘Red Devils’. L’intesa fra i due club è arrivata a poco meno di un’ora dalla chiusura del calciomercato. Smalling ha commentato il trasferimento ai canali ufficiali dei giallorossi: “Nella vita le cose che contano non arrivano mai in maniera facile. La mia testa e il mio cuore sono sempre rimasti a Roma. Sono molto felice di essere uno di voi. Daje Roma”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, UFFICIALE: è del Manchester United

Figc, Gravina avvisa tutti: “Protocollo valido, chi sbaglia pagherà”

Dal domino Dzeko-Milik a Silva, il calciomercato degli arrivi sfumati