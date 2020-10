Calciomercato, giallo Smalling: Roma con il fiato sospeso

Giallo Chris Smalling: la Lega Serie A non ha ancora ufficializzato il ritorno del difensore inglese alla Roma

Giallo Smalling in chiusura del calciomercato estivo in Serie A. Il nome del difensore inglese non compare ancora nell’elenco delle trattative ufficiali della Lega. La Roma fa sapere di aver depositato il contratto del calciaatore prima del gong delle 20, ma si attende il via libera definitivo della Lega che ancora non è arrivato. Giallorossi con il fiato sospeso quindi dopo essere riusciti a trovare l’accordo al fotofinish con il Manchester United.