Periodo molto particolare per Hakan Calhanoglu, che in campo è diventato indispensabile ma il rinnovo tarda e ora si è aperto un clamoroso scenario di calciomercato

Di certo non ci voleva l’infortunio di Hakan Calhanoglu per il Milan. Il turco si è fermato ieri in allenamento proprio nel suo momento migliore, in cui stava trascinando i rossoneri nella striscia di risultati positivi che hanno portato la squadra di Pioli in vetta al campionato e ai gironi di Europa League. Calhanoglu dovrà fermarsi circa 10 giorni, nella speranza di rientrare giovedì prossimo con lo Sparta Praga o al più tardi con Udinese o Lille. Di certo salterà Celtic e Roma per una distorsione alla caviglia. Fuori dal campo, però, continua a tenere banco la situazione rinnovo: la trattativa per prolungare il contratto in scadenza nel 2021 è in salita.

Calciomercato Milan, rinnovo in salita: Calhanoglu offerto anche all’Inter

Al momento, come scrive ‘Tuttosport’, la richiesta del turco sarebbe di addirittura 6,5 milioni di euro a stagione (contro gli attuali 2,5), quindi più di Donnarumma e quasi quanto Ibrahimovic. Il Milan sta cercando di tagliare il monte ingaggi, non può permettersi una cifra simile, anche se l’entourage di Calhanoglu potrebbe aver sparato così alto per arrivare a ottenere comunque un grosso aumento, magari intorno ai 5. L’agente dell’ex Bayer, però, intanto sta flirtando con diversi club in Europa sfruttando anche lo status da svincolato del prossimo anno. Tra questi, Stipic lo avrebbe offerto anche all’Inter, anche se potrebbe essere semplicemente una provocazione e una mossa per mettere pressione al Milan.