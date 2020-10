Calciomercato Milan, irrompe Klopp | 30 milioni: si fa a gennaio

Brutte notizie in ottica calciomercato Milan. Il manager del Liverpool Jurgen Klopp complica i piani di Maldini con un colpo a gennaio

In casa Milan c’è ancora grande entusiasmo per la vittoria nel derby contro l’Inter firmata da Ibrahimovic con una doppietta. Un risultato che conferma la squadra di Pioli in testa alla classifica virtuale dell’anno solare 2020 e, soprattutto, a quella reale del campionato di Serie A. L’obiettivo del quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League non sembra più un traguardo impossibile e qualche tifoso sogna ancora più in grande, specie se a gennaio dovessero arrivare rinforzi dal mercato. In tale ottica, il reparto che ha maggior bisogno di nuovi innesti è quello arretrato e c’è un nome in cima alla lista di Maldini.

Corteggiato a lungo nella sessione estiva, Ozan Kabak resta il primo obiettivo del Milan per gennaio. Prima di dare l’assalto al 20enne difensore turco, però, occorrerà cedere Musacchio. Ma il vero scoglio è rappresentato dal Liverpool. Visto il grave infortunio di van Dijk, i ‘Reds’ hanno bisogno di un nuovo centrale. Considerate eccessive le richieste del Siviglia per Kounde e Carlos, secondo il portale ‘todofichajes.com’, il manager tedesco Jurgen Klopp avrebbe deciso di virare proprio su Kabak. Per strapparlo allo Schalke 04 sarebbe pronta un’offerta da 30 milioni di euro che potrebbe andare in porto con uno scambio. Una vera beffa per i meneghini.

