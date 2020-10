Milan, brutta tegola per Pioli | Big via in stampelle!

Milan in ansia per Hakan Calhanoglu: il fantasista turco ha lasciato Milanello in stampelle. Ecco le sue condizioni

Pessime notizie per il Milan di Pioli in vista dell’Europa League e del prosieguo del campionato. Calhanoglu ha subito un infortunio alla caviglia e lasciato Milanello in stampelle. Nel pomeriggio il fantasista turco sarà subito sottoposto agli esami del caso. Il giocatore salterà sicuramente l’esordio in Europa League contro il Celtic. Si attendono ora comunicazioni ufficiali da parte del club rossonero in vista del big match contro la Roma, in programma lunedì prossimo.