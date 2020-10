Milan, via libera per Duarte: è negativo

Leo Duarte è guarito dal coronavirus. Il difensore brasiliano è risultato negativo al tampone ed è pronto ad aggregarsi al resto della squadra

Dopo il derby arriva un’altra bella notizia per il Milan, Leo Duarte è guarito dal Covid-19. Il difensore brasiliano – come riporta Sky Sport – si è sottoposto a tampone, che ha dato esito negativo. Il centrale può così tornare a disposizione. Sorride dunque Stefano Pioli che adesso può contare su tre difensori per la sfida di Europa League contro il Celtic, in programma il prossimo giovedì.

Fuori adesso ci sono solamente Matteo Gabbia, ancora positivo, e Mateo Musacchio, reduce dall’infortunio alla caviglia, pronto a tornare nel giro di pochi giorni, così da porre fine definitivamente all’emergenza in difesa.

