Stefano Pioli ha fatto il punto sul Milan parlando anche di mercato, da Ibrahimovic a Donnarruma

Felice per il momento del suo Milan, Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni tra presente e futuro: “Inizio di campionato importante, siamo soddisfatti ma sappiamo che incontreremo difficoltà e partite difficili. Pensiamo alla prossima partita, essere ambiziosi vuol dire pensare alla prossima partita – spiega a ‘Radio anch’io Sport’ – Ibrahimovic? Ogni squadra che ha un campione cerca di portarsi a casa grandi vantaggi. Zlatan ci sta dando tanto. Stiamo cercando di prendere il massimo possibile. Futuro? Non lo so, è difficile pensare al futuro adesso. Bisogna concentrarsi sul presente. La cosa più bella è vederlo felice, poi da qui alla prossima stagione c’è tanto tempo”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Pioli ha parlato anche di Donnarumma: “Credo che la società sappia dell’importanza dei giocatori in scadenza. So che stanno lavorando per sistemare la situazione. Sono sicuramente nell’agenda della società e sono convinto che faranno di tutto per andare avanti insieme. Con la società abbiamo condiviso tutto cernado di migliorare la squadra. Siamo partiti da lontano con i rinnovi e l’acquisto di giocatori come Tonali. Siamo tutti nella stessa direzione. Gli investimenti sono stati fatti per il presente ma soprattutto per il futuro. Bakayoko? Noi pensiamo di essere a posto così”.

TONALI – “E’ un giocatore di grandissima prospettiva ma già con grande qualità. Per me è un titolare, poi ho la fortuna di avere più titolari e non sono ancorato a un solo sistema di gioco”.

LA CRESCITA – “Credo che il Milan sia nato da gennaio 2020 con la costruzione della squadra più vicina alle nostre idee e i nostri meccanismi. L’arrivo di quei giocatori ci ha fatto crescere in autostima. Siamo un gruppo unito che vuole migliorarsi”.

PIRLO – “Credo sia una persona molto intelligente, siamo a inizio stagione e anche loro hanno avuto le loro difficoltà. Nel calcio di tempo ce n’é sempre meno, ma la Juve resta la favorita del campionato”.