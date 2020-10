Zlatan Ibrahimovic torna in campo dopo il Covid-19 e decide il derby contro l’Inter con una doppietta. Il Milan pensa al rinnovo per un’altra stagione del fuoriclasse svedese

Ancora decisivo nel derby a 39 anni. Zlatan Ibrahimovic non smette di stupire e dopo lo stop forzato causa Covid-19 è tornato in campo più carico che mai consegnando stracittadina e tre punti al Milan nell’incrocio di San Siro contro i cugini dell’Inter. ‘Diavolo’ a punteggio pieno e in vetta alla classifica, con lo svedese leader a tutto tondo sia in campo che dentro lo spogliatoio.

Milan, la Champions League porta il rinnovo di Ibrahimovic

Il Milan torna a sognare in grande e spaventa le altre corazzate del campionato, con l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League che diventa sempre più alla portata per la compagine di Stefano Pioli. Traguardo che porterebbe probabilmente alla prosecuzione del matrimonio tra il club meneghino e Ibrahimovic anche nella prossima stagione come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. E’ ancora presto per parlare di rinnovo, anche se nel pre-partita del derby il Dt Maldini ha menzionato anche Ibra tra i big in attesa di rinnovo insieme a Donnarumma e Calhanoglu. L’idea del Milan è quella di continuare con Ibrahimovic anche in futuro, con l’attaccante sempre più centrale nel progetto e leader dello spogliatoio. La Champions aprirebbe le porte alla firma sul prolungamento del contratto attualmente in scadenza il prossimo giugno, con gli sgravi fiscali del Decreto crescita che verrebbero in soccorso del club sull’ingaggio del centravanti. La dirigenza di Via Aldo Rossi, inoltre, penserebbe anche ad un futuro extracalcistico in rossonero per Ibrahimovic.

