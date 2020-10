Il Milan è la squadra in pole per assicurarsi, a parametro zero, Florian Thauvin. Il rinnovo con il Marsiglia è in alto mare. Le ultime dalla Francia

Florian Thauvin è un obiettivo concreto del Milan. L’attaccante classe 1993 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Marsiglia; contratto che i francesi stanno facendo una fatica enorme per prolungarlo. L’arrivo del nuovo Ds, Pablo Longoria, non ha cambiato le carte in tavola. Secondo quanto riporta ‘Le10Sport’, i francesi non avrebbero ancora fatto pervenire alcuna offerta per il rinnovo. I rossoneri fiutano il colpo a costo zero e come si legge sul portale non hai mai perso i contatti con l’entourage dell’esterno. I colloqui sono continui, con la volontà di chiudere: il Milan è molto attivo affinché Thauvin possa varcare i cancelli di Milanello la prossima estate.

Calciomercato Milan, rossoneri in pole per Thauvin

I rossoneri sono dunque in pole per assicurarsi il nazionale francese, che sarebbe potuto arrivare in Italia già nel corso dell’ultima sessione di mercato. Ci ha provato l’Atalanta, prima di decidere di chiudere per Miranchuk, poi, negli ultimi giorni è stato offerto proprio al Milan. I rossoneri, però, hanno ritenuto alta la richiesta di 15 milioni di euro per un giocatore che potrà arrivare a costo zero solo fra qualche mese.

