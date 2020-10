Milan capolista a punteggio pieno dopo la vittoria nel derby, Capello inserisce i rossoneri nella corsa scudetto e applaude Ibrahimovic

Il successo nel derby contro l’Inter, arrivato dopo un digiuno di oltre quattro anni, lancia il Milan da solo in vetta alla classifica, a punteggio pieno. Nessuno come i rossoneri in campionato dalla fine del lockdown, la squadra di Pioli può lottare per lo scudetto secondo il grande ex Fabio Capello, intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’. “E’ un torneo incerto, bisogna crederci – ha spiegato – Pioli è una persona equilibrata, ha gestito bene i momenti difficili. Da fuori, con Maldini e Massara si vede un Milan compatto. E poi c’è Ibrahimovic. E’ decisivo anche a 39 anni, vuole sempre vincere e trascina i compagni dando l’esempio. Dopo il derby, il Milan può coltivare grandi ambizioni. Continuo a vedere favorita l’Inter, ma Conte deve trovare equilibrio, la difesa soffre troppo. E dal punto di vista mentale dovrà coinvolgere anche chi in estate era finito sul mercato”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Milan, da Ibrahimovic a Donnarumma | Annuncio di Pioli sul futuro

Calciomercato Milan, Ibrahimovic senza limiti | C’è la firma con la Champions