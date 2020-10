Calciomercato Milan, anche la Juventus su Nuno Mendes

Nuno Mendes piace in Italia al Milan ma non solo: anche i bianconeri starebbero seguendo il talento portoghese dello Sporting

Nuno Mendes ha sempre più estimatori. In Italia oltre che in Europa. Infatti, come vi abbiamo anticipato in esclusiva qualche giorno fa, il talento portoghese dello Sporting CP piace al Milan ma anche alla Juventus, come riportato da ‘goal.com’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, irrompe Klopp | 30 milioni: si fa a gennaio

Non solo piste estere dunque, soprattutto inglesi come Arsenal, Liverpool e Manchester United, che però è legato allo Sporting da un contratto in scadenza soltanto nel 2025 con una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. Troppi soldi, anche per il Milan che nel finale dell’ultima sessione di calciomercato non è riuscito ad accaparrarsi il difensore centrale nonostante molti sondaggi e qualche proposta.

E anche per la Juventus, alle prese con tagli netti al monte ingaggi per incastrare gli ultimi acquisti, Chiesa su tutti. Difficile, dunque, che l’esterno sinistro possa arrivare a giugno o addirittura gennaio nonostante l’interesse per quello che, in Portogallo, è già considerato come un grande talento oltre ad essere diventato il debuttante più giovane dello Sporting dai tempi di Cristiano Ronaldo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, clamoroso: un big offerto all’Inter dopo la richiesta shock

Barcellona, niente Juventus: espulso, salta la super sfida!