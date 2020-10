Calciomercato Milan, lo Sporting chiede 45 milioni per Nuno Mendes

Il giovanissimo talento dello Sporting, Nuno Mendes, è finito nel mirino del Milan. Ma ci sono altri club e la richiesta è altissima

Il Milan guarda al futuro. E il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, si è messo già al lavoro per portare a Milano giocatori giovani e di grandi prospettive. Uno di questi è certamente Nuno Mendes, 18enne esterno sinistro dello Sporting Clube de Portugal, da sempre cantera che sforna talenti a profusione. Lo stesso Rafael Leao è arrivato al Lille proprio dai lusitani, prima di essere acquisto dal club di Elliott. Non sarà, però affatto semplice arrivare a Mendes, a gennaio o a giugno. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oltre all’interesse da parte del Milan, sulle sue tracce sono segnalate anche Arsenal, Liverpool e Manchester United. E lo Sporting, forte dell’attenzione di tutti questi top club, non ha intenzione di trattare e chiede 45 milioni di euro, l’equivalente della clausola rescissoria inserita nel contratto del mancino, valido fino al 30 giugno 2025. Operazione, dunque, decisamente complicata. E non solo per il Milan, visto il delicato periodo che sta vivendo tutto il mondo del calcio. Di certo, però, la situazione relativa a Nuno Mendes è da tenere sotto controllo, visto che in patria lo considerano un talento dal presente importante, titolare sotto la guida di Ruben Amorim, e dal futuro assicurato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Milan, retroscena Ozil: perché è rimasto all’Arsenal