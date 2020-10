Serie A, Spadafora avverte ancora: “Bisogna essere pronti ad un piano B”

Il Ministro dello Sport Spadafora ha ribadito quanto espresso ieri: “Per la Serie A serve un piano B per evitare il default”

È molto attivo negli ultimi giorni il Ministro dello Sport, impegnato in apparizioni televisive ed interviste ai giornali, per mettere in allerta la Serie A riguardo al futuro. Il ‘Coronavirus’ è ancora un problema per il campionato italiano, oggi un nuovo positivo all’interno della Fiorentina, ed è necessario essere preparati per ogni evenienza. Nell’intervista rilasciata a ‘Il Mattino’, Vincenzo Spadafora ha ribadito: “Ci troviamo di fronte ad una situazione difficile e i rischi non vanno sottovalutati. Proprio per evitare il default ho ribadito che tutti i campionati debbano essere pronti a un piano B se le cose dovessero peggiorare“.

Inoltre, il Ministro ha voluto redarguire alcuni club di Serie A che non sono stati ligi al proprio dovere: “Il protocollo attuale prevede una bolla in caso di positività di un componente della squadra. Tocca alle squadre rispettarlo e non mi pare che ciò sia accaduto sempre”. Infine, dopo il battibecco mediatico con Cristiano Ronaldo, ha colto l’occasione per proporre un’iniziativa ai campioni del nostro calcio: “Sarebbe bello se facessero un video sui propri social invitando all’uso della mascherina ed a scaricare l’app ‘Immuni'”.

