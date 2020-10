Retroscena dalla Germania sulla sfida di Champions: l’Inter aveva offerto 50 milioni per Ginter, rifiuto del Gladbach

Questa sera l’Inter ospita il Borussia Moenchengladbach nella sfida che sancirà l’esordio stagionale in Champions League per la compagine di Antonio Conte. Le due società, come rivelato da ‘Sport Bild’, si sarebbero già incontrate questa estate per parlare di mercato: il club meneghino, infatti, avrebbe presentato un’offerta da 50 milioni di euro per Matthias Ginter. L’acquisto in rima non è riuscito all’Inter a causa del rifiuto del Gladbach, che ha deciso di non privarsi del proprio gioiello difensivo. Poteva essere il 26enne tedesco il nuovo centrale nerazzurro in questa stagione, per completare la linea a tre del tecnico salentino.

Oltre alla volontà del Borussia Moenchengladbach, si è aggiunta quella di Ginter nel voler proseguire in Bundesliga. Il tedesco, infatti, ha dichiarato: “Ho saputo del loro interesse, ma non ho fatto nemmeno un pensiero su un possibile trasferimento all’Inter, perché ho ancora grandi obiettivi da raggiungere qui in Germania”. Intrecci di mercato, quindi, nella sfida che questa sera si terrà a ‘San Siro’.

