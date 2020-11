Calciomercato, Icardi Alla JUVENTUS? Ecco la Verità!

Watch this video on YouTube

Nuove voci su Icardi-Juventus: il pensiero di Antonello Valentini sul possibile ritorno in Italia del centravanti argentino

Nuovi rumors su un possibile sbarco a Torino di Mauro Icardi. La Juventus è sempre vigile sulla situazione del centravanti argentino, che non sta attraversando un momento facile al PSG. Sul futuro dell’ex capitano dell’Inter è intervenuto Antonello Valentini, parlando alla Tv di Calciomercato.it: “Sarebbero troppi galli nel pollaio, non è un personaggio docile, mansueto. In questa Juve ci vuole un giocatore disposto al sacrificio e con le caratteristiche che servono alla squadra – ha sottolineato l’ex Dg della Figc – Nonostante le sue indubbie qualità tecniche e di goleador, in questa Juventus andrebbe ad alimentare la concorrenza ma non in senso positivo“.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT – Calciomercato, Fiorentina-SPALLETTI: Sogno Realizzabile?

VIDEO CM.IT – Dybala può davvero LASCIARE la JUVENTUS? La verità