Calciomercato Inter e Juve, giallo Messi: trattativa avviata in segreto

Il Psg avrebbe contattato il padre di Lionel Messi per avviare la trattativa. La notizia però non trova conferme. Ecco la situazione

L‘apertura di Leonardo all’acquisto da parte del Psg di Cristiano Ronaldo ha scaldato il mercato nelle ultime ore. I francesi sono pronti a far sognare in grande i propri tifosi e il portoghese non è l’unico fenomeno nel mirino. I capitolini – stando a quanto riportato da Leo Paradizo a ‘ESPN F12’ – vorrebbero portare sotto la Torre Eiffel anche Lionel Messi. L’argentino, dopo un’estate travagliata, alla fine, è rimasto al Barcellona ma il suo futuro resta tutto da scrivere.

La ‘Pulce’ è stata accostata anche a Inter, Juventus e Manchester City ma il Psg sarebbe pronto a fare sul serio: il club avrebbe, infatti, già contattato il padre per avviare una trattativa segreta già dal mese di gennaio.

Il condizionale è però d’obbligo visto che per Alfredo Martinez, giornalista di Onda Cero, non ci sarebbe nulla di vero ad oggi: attraverso i propri canali social, Martinez sostiene, infatti, che non ci sarebbe stato alcun tipo di contatto tra Jorge Messi e il Psg.

Psg, Icardi e Mbappe cambiano aria?

Se il Psg dovesse riuscire a mettere a segno il grande colpo, portandosi a casa uno tra Cristiano Ronaldo e Messi (difficile ipotizzare l’acquisto di entrambi ma non impossibile), è facile ipotizzare la cessione di Mauro Icardi, che rischierebbe di trovare sempre meno spazio. Per l’argentino potrebbero così aprirsi nuovamente le porte dell’Italia. Attenzione, comunque, anche alle situazioni legate a Kean, che dovrebbe tornare all’Everton (ad oggi non ci sono accordi per il riscatto) e a Mbappe, sempre in cima alla lista dei desideri del Real Madrid.

