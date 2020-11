Leonardo punta Cristiano Ronaldo, ma l’asse Juventus-PSG potrebbe arricchirsi di altri nomi stando al giornalista Paolo Paganini

Le parole di Leonardo hanno scosso il mercato e l’ambiente Juve. Il Dt del Paris Saint-Germain non ha chiuso ad un possibile assalto del club vice campione d’Europa per Cristiano Ronaldo, allarmando i tifosi bianconeri in merito al futuro del numero 7. Un’operazione fattibile per un club come il PSG si è lasciato scappare l’ex Milan e Inter, con il cinque volte Pallone d’Oro alla sua terza stagione a Torino e in scadenza nel 2022 con la ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Paganini: “Asse col PSG. Fermento per CR7, Dybala e Icardi”

Situazione quindi da monitorare con attenzione e che potrebbe avere un’accelerata già nella finestra invernale del mercato. Il tavolo delle trattative tra Juventus e Paris Saint-Germain può essere caldissimo a gennaio, con altre pedine nella maxi operazione tra le due società oltre a CR7. Paolo Paganini lancia l’indiscrezione di mercato: “Dal vicino Principato mi dicono di tenere d’occhio per gennaio l’asse PSG-Juventus. C’è parecchio fermento: Ronaldo, Dybala, Icardi, Paredes e Draxler. Occhio anche al destino di Tuchel“, scrive il giornalista di ‘Rai Sport’ su Twitter. Paredes, eventualmente, sarebbe però un colpo da rimandare alla prossima estate per la Juve che in vista di gennaio non ha slot liberi per gli extracomunitari.

