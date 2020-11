Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: deciso il futuro di Ronaldo

La stampa spagnola è certa: questo sarà l’ultimo anno di Ronaldo in bianconero

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà lontano dalla Serie A: la Juventus è intenzionata a recuperare parte dei 100 milioni di euro investiti per acquistarlo dal Real Madrid e allo stesso tempo vorrebbe evitare di pagare un altro anno di ingaggio a 31 milioni di euro, stando a quanto riportato da ‘Cuatro.com’. L’attaccante attualmente percepisce lo stipendio più alto di tutta la rosa, con Paulo Dybala che invece deve ‘accontentarsi’ di un ingaggio cinque volte inferiore.

Calciomercato Juventus, in estate Ronaldo andrà via

L’attuale contratto del talento portoghese scade a giugno 2022 e a 35 anni per Ronaldo potrebbe essere il momento giusto per una nuova avventura. La Juventus, che lo aveva acquistato per arrivare alla vittoria della tanto agognata Champions League, non è riuscita a raggiungere gli obiettivi sperati e per quanto l’investimento non si possa giudicare come fallito, la separazione sembra la strada migliore da percorrere nella prossima estate e il calciatore sarebbe già stato informato.

Il Paris Saint-Germain potrebbe essere una destinazione plausibile, soprattutto a fronte della quasi certa partenza di Mbappe in direzione Real Madrid: non sono però da escludere anche le piste asiatiche e americane, luoghi in cui la figura di Ronaldo è idolatrata da tempo, così come il Qatar, dove le offerte non mancherebbero. Sul tavolo delle possibilità, però, c’è anche il Manchester United, pronto ad accogliere il ritorno del figliol prodigo dopo averlo lanciato nel calcio internazionale. Per quanto non sia chiaro dove l’attaccante potrebbe giocare l’anno prossimo è abbastanza certo, a questo punto, che i suoi giorni in Italia stanno volgendo al termine.

