Ronaldo aveva suggerito alla Juventus il nuovo talento portoghese per rinforzare l’attacco

Qualche mese fa Cristiano Ronaldo aveva suggerito Diogo Jota come rinforzo alla Juventus per il nuovo corso di Andrea Pirlo. Viste le sue prestazioni con la nazionale portoghese, l’attaccante ex Real Madrid si aspettava di poter vedere accontentare le sue richieste, promuovendo il profilo di Jota in bianconero come perfetto compagno di reparto. A fronte delle ottime prestazioni che l’attaccante sta collezionando con la maglia del Liverpool, stando a quanto riportato da ‘DonBalon’, adesso la collera di Ronaldo è alle stelle.

Calciomercato Juventus, Jota conquista tutti

Klopp stesso ha confermato di apprezzare molto le qualità dell’attaccante, che si sta rivelando molto più importante di quanto potesse sembrare. A sua volta anche Steven Gerrard ha specificato di essere molto felice di vederlo con la maglia dei Reds. La Juventus avrebbe potuto sicuramente giovare del suo arrivo, soprattutto per la grande duttilità tattica, che permette a Diogo Jota di giocare anche come esterno d’attacco: al momento, però, i bianconeri possono solo osservarlo a distanza, soprattutto dopo la gara con l’Atalanta, nella quale Jota è stato vero protagonista e mattatore.

